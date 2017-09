VLC media player: Umfangreiches Update für iOS-Version

05. Sep 2017 16:30 Uhr - Redaktion

Während die Arbeiten am VLC media player 3.0 mit Unterstützung für 360-Grad-Videos weiter auf Hochtouren laufen, hat das Open-Source-Projekt der iPhone- und iPad-App ein größeres Update spendiert. "VLC for Mobile" (iOS-App-Store-Partnerlink steht seit heute in der Version 2.8 zum Download bereit.









VLC media player: iOS-Version hat Update erhalten.

Bild: VLC media player. Bild: VLC media player.





Zu den Neuerungen gehören verbesserte Performance durch hardwareseitige Dekodierung von Videos in den Formaten H.264 und H.265 (HEVC), Verbesserungen für Suchfunktion und Einschlaftimer, Bonjour-Erkennung von SMB-Freigaben und ein Shuffle-Modus für die Zufallswiedergabe. Doppeltes Antippen eines laufenden Videos lässt die Wiedergabe nun nach vorne springen. Bug-Fixes und Stabilitätsoptimierungen runden das Release ab.

"VLC for Mobile" ist kostenlos, liegt auch auf Deutsch vor und läuft ab iOS 7.0. Die App ermöglicht die Wiedergabe einer Vielzahl an Audio- und Video-Formaten, unterstützt Streaming, Mehr-Spur-Audio sowie Untertitel-Darstellung und bietet zahlreiche Einstellungsoptionen. Auch eine Begleit-App für Apple TV ist vorhanden.