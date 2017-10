Bundle-Aktion verlängert: 7 aus 45 Mac-Apps auswählen, 22 Dollar zahlen

06. Okt 2017 10:30 Uhr - Redaktion

BundleHunt schickt das aktuelle Mac-Softwarebundle (Partnerlink) in die Verlängerung. Noch einige Tage haben Anwender die Möglichkeit, aus einem Angebot von 45 Programmen sieben beliebige Titel auszuwählen. Darunter sind auch Hochkaräter wie Disk Drill Pro (Datenrettung; Normalpreis: 89 US-Dollar), NetSpot Pro (WLAN-Analyse; Normalpreis: 149 US-Dollar) und Moneyspire Pro 2017 (Finanzverwaltung: Normalpreis: 119,99 US-Dollar). Das Bundle kostet 21,99 US-Dollar (umgerechnet knapp 19 Euro).









Neues Bundle: 7 aus 45 Mac-Programmen auswählen, 22 Dollar zahlen.

Bild: BundleHunt. Bild: BundleHunt.





Daneben stehen etliche weitere bekannte Anwendungen zur Auswahl, wie zum Beispiel Hands Off! (Firewall), Nisus Writer Express (Textverarbeitung), Noiseless CK (entfernt Bildrauschen aus Digitalfotos), Contour (Schreibprogramm für kreative Projekte), Chronicle (erinnert rechtzeitig an fällige Rechnungen), Tidy Up (findet Dateiduplikate), N-Track Studio 8 (Audio- und MIDI-Multitrack-Recorder) und FX Photo Studio (Filter und Effekte für Digitalfotos).

Bei allen Anwendungen handelt es sich laut BundleHunt um Vollversionen. Vor dem Kauf sollten die Systemanforderungen beachtet werden – einige Programme setzen aktuelle Betriebssystemversionen voraus. Nähere Informationen zu dem Bundle sind auf dieser Web-Seite (Partnerlink) zu finden.