NCP: VPN-Client an macOS High Sierra angepasst

Der in Nürnberg ansässige Softwarehersteller NCP hat seinen VPN-Client für den Mac in der Version 3.0 veröffentlicht. Das Update wartet mit verschiedenen Anpassungen an macOS High Sierra auf und bietet nun volle Kompatibilität mit dem aktuellen Apple-Betriebssystem.

Der Client kann innerhalb der Installationsroutine nun optional FIPS-konform installiert werden. Außerdem wurde die Benutzeroberfläche überarbeitet und modernisiert. Der Client unterstützt ab dieser Version IKEv2. Innerhalb IKEv2 wird ebenso IKEv2 Redirect nach RFC 5685 unterstützt. Ebenfalls neu sind Verbesserungen für die Verbindungsüberwachung Dead-Peer-Detection (DPD).





Secure Entry Client: Leistungsstarke VPN-Software für den Mac.

Bild: NCP.

Der ab OS X Yosemite lauffähige NCP Secure Entry Client ist ein IPsec-basierter VPN-Client zum Aufbau von verschlüsselten Verbindungen zu Firmennetzwerken über das Internet. Außerdem bietet die Software eine integrierte Firewall, Verschlüsselung, starke Authentisierung, Multi-Zertifikats-Unterstützung sowie Parametersperren.

Eine 30-Tage-Demoversion steht zum Download bereit. Der Vertrieb erfolgt über NCP-Partner.