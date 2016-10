Großes Fragezeichen hinter der Zukunft von MediathekView

24. Okt 2016 12:15 Uhr - sw

MediathekView steht vor dem Aus: der Entwickler des beliebten Programms hat bekannt gegeben, dass er die Weiterentwicklung von MediathekView zum Jahresende beenden wird. Mit dem ab OS X Lion lauffähigen MediathekView kann auf das Online-Programmangebot der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender im deutschsprachigen Raum zugegriffen werden, darunter ARD, ZDF, Arte, 3Sat, ORF, BR, WDR, Deutsche Welle und Schweizer Fernsehen.









Screenshot von MediathekView.

Bild: zdfmediathk.sourceforge.net. Bild: zdfmediathk.sourceforge.net.





Der Entwickler begründet seine Entscheidung mit dem hohen Zeitaufwand. Er benötige inzwischen seine gesamte Freizeit für die Arbeit an dem Programm und die Beantwortung von Support-Anfragen. "Immer mehr Nutzer und Projekte nutzen die Filmliste als Quelle. Mit dem Erstellen der Filmliste und dem Anpassen an die Mediatheken der Sender habe ich eine ständige Arbeit. Auch die immer weiter steigenden Hostingkosten müssen bezahlt werden. Mir wird das alles inzwischen zu viel und bevor die Qualität darunter leidet, ziehe ich die Notbremse", heißt es in der Mitteilung.

Das Projekt kann nur weitergeführt werden, wenn sich genügend Freiwillige finden, die auf Grundlage des frei zugänglichen Quelltextes die Weiterentwicklung sicherstellen, die Finanzierung übernehmen und Support leisten. Im Forum von MediathekView diskutieren Nutzer bereits mögliche Lösungswege, eine offizielle Übernahme des Open-Source-Projekts durch andere Personen ist jedoch noch nicht erfolgt.

Die Java-basierte Software ermöglicht Suche und Download von Sendungen bzw. Filmen und deren Wiedergabe via VLC media player. Außerdem bietet MediathekView eine Abo-Funktion, eine Bandbreitenbegrenzung, eine Blacklist und zahlreiche Einstellungsoptionen.