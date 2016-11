Bericht: Apple zieht Preissenkung für Musikstreaming-Dienst in Erwägung

02. Nov 2016 13:30 Uhr - Redaktion

Apple denkt angeblich über eine Preissenkung für den hauseigenen Musikstreaming-Dienst nach. Das berichtet "Digital Music News" unter Berufung auf zwei Quellen, die eng mit Apple Music befasst sein sollen. Demnach ist eine Preissenkung von bis zu 20 Prozent im Gespräch.

Derzeit kostet die Nutzung von Apple Music monatlich 9,99 Dollar. Noch vor Weihnachten könnte die Gebühr auf 7,99 Dollar pro Monat verringert werden, schreibt die Publikation. Die Familien-Mitgliedschaft soll ebenfalls günstiger werden und nur noch 12,99 statt 14,99 Dollar kosten. Eine Entscheidung sei zwar noch nicht gefallen, Apple ziehe die Preissenkung jedoch ernsthaft in Erwägung, so "Digital Music News".









Apple Music: Preissenkung noch vor Weihnachten?

Bild: Apple. Bild: Apple.





Hintergrund sei unter anderem der Start von Amazon Music. Amazon-Prime-Kunden können das Musikstreaming-Angebot für nur 7,99 Dollar pro Monat oder 79 Dollar pro Jahr nutzen. Amazon Music wurde im Oktober in den USA eingeführt und soll in Kürze auch in Deutschland starten. Ohne Prime-Mitgliedschaft kostet Amazon Music monatlich 9,99 Dollar.

Der Musikstreaming-Markt ist hartumkämpft. Trotz großer Anstrengungen konnte Apple die Nummer eins Spotify bislang nicht vom Thron stoßen. Apple Music hat derzeit rund 17 Millionen zahlende Mitglieder. Spotify kommt hingegen auf über 100 Millionen Nutzer, darunter 40 Millionen zahlende Abonnenten. Spotify kann im Gegensatz zu Apple Music dauerhaft kostenlos gehört werden – mit Werbeeinblendungen und diversen Einschränkungen.