09. Nov 2016 15:00 Uhr - sw

Momentan laufen mehrere Sonderaktionen für iTunes-Store-Guthabenkarten: in Deutschland gibt es bei Marktkauf und Edeka zehn Prozent Rabatt und bei der Tankstellenkette Aral 15 Prozent Gratis-Bonusguthaben, während in der Schweiz der Mediendiscounter ex libris iTunes-Karten um 15 Prozent günstiger verkauft. Nun ist eine weitere Aktion hinzugekommen.









Guthabenkarten für den iTunes-Store: Rabatt auch bei der DKB.

Die Deutsche Kreditbank (DKB) bietet derzeit zehn Prozent Rabatt beim Kauf von iTunes-Store-Guthabenkarten. Das Angebot kann nur von DKB-Kunden genutzt werden. "Laden Sie bis zum 13.11. Ihr iTunes-Guthaben mit unseren digitalen Gutscheinen auf und erhalten Sie 10% Cashback. Der Betrag wird innerhalb von 10 Tagen auf Ihr Konto zurücküberwiesen", heißt es dazu von der DKB.

Das Guthaben der rabattierten Karten lässt sich - mit Ausnahme von E-Books - zum Kauf beliebiger Inhalte aus dem iTunes-Store bzw. den App-Stores für OS X, iOS, tvOS und watchOS sowie zur Bezahlung der Apple-Music-Mitgliedschaft und iCloud-Speicherplatz verwenden. Die Guthabencodes können unter OS X und Windows in der iTunes-Software bzw. auf iOS-Geräten über den iTunes-Store, App-Store oder iBooks-Store eingelöst werden. Nähere Informationen zum Einlösevorgang sind auf dieser Web-Seite zu finden.