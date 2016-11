TV-Software: Zukunft von MediathekView ist gesichert

14. Nov 2016 13:00 Uhr - sw

Gute Nachrichten für Nutzer von MediathekView: die Zukunft der beliebten TV-Software ist gesichert. Nachdem der bisherige Programmierer im Oktober ankündigte, die Weiterentwicklung von MediathekView aus Zeitgründen einzustellen, fanden sich in den letzten Wochen mehrere Freiwillige zusammen, um das Open-Source-Projekt weiterzuführen.

"Inzwischen hat sich ein sehr engagiertes Team zusammen gefunden, das das Programm und die Infrastruktur dahinter als Community-Projekt und in Teamarbeit in naher Zukunft an neuer Stelle weiterführen wird. Das wird sicher stellen, dass das Programm weiter frei verfügbar bleibt und auch weiter benutzt werden kann", ist auf der MediathekView-Webseite zu lesen. Bei der Nutzung des Programms wird mittlerweile ein Hinweis eingeblendet, der über die Weiterführung des Projekts informiert.









Screenshot von MediathekView.

Bild: zdfmediathk.sourceforge.net. Bild: zdfmediathk.sourceforge.net.





Mit dem ab OS X Lion lauffähigen MediathekView kann auf das Online-Programmangebot der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender im deutschsprachigen Raum zugegriffen werden, darunter ARD, ZDF, Arte, 3Sat, ORF, BR, WDR, Deutsche Welle und Schweizer Fernsehen. Die Java-basierte Software ermöglicht Suche und Download von Sendungen bzw. Filmen und deren Wiedergabe via VLC media player. Außerdem bietet MediathekView eine Abo-Funktion, eine Bandbreitenbegrenzung, eine Blacklist und zahlreiche Einstellungsoptionen. Java ist in MediathekView integriert und muss auf dem Mac nicht separat installiert werden.

Aktuell ist die Version 12 (69 MB, Deutsch). Wichtiger Hinweis zur Installation: da MediathekView nicht für die Sicherheitsfunktion Gatekeeper signiert ist, muss das Programmpaket im Finder erstmalig über den Kontextmenübefehl "Öffnen" gestartet werden, sofern in den Systemeinstellungen unter "Sicherheit" die Option "Apps-Download erlauben von: Keine Einschränkungen" nicht aktiviert ist. Anschließend lässt sich die Anwendung wie gewohnt per Doppelklick im Finder oder alternativ über LaunchPad oder Dock öffnen.