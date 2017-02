Web-Browser Vivaldi: Version 1.7 mit Screenshot-Werkzeug ist da, Synchronisationsfunktion folgt demnächst

08. Feb 2017 13:30 Uhr - sw

Der Web-Browser Vivaldi steht seit heute in der Version 1.7 zum Download (62 MB, mehrsprachig) bereit. Die wichtigste Neuerung ist eine Screenshot-Funktion. Damit lassen sich Aufnahmen kompletter Web-Sites in den Formaten PNG oder JPEG anfertigen, die auch diejenigen Teile enthalten, die nicht sichtbar sind. Die Screenshots können alternativ an die Zwischenablage übergeben oder an Notizen angehängt werden.

Auf dem Mac unterstützt Vivaldi jetzt native Notifikationen, außerdem ist es nun möglich, alle Tabs gleichzeitig stummzuschalten. Vivaldi 1.7 integriert die aktuelle Render-Engine des Chromium-Projekts, die mit Leistungs- und Stabilitätsverbesserungen aufwartet und zahlreiche Sicherheitslücken schließt. Darüber hinaus bietet Vivaldi 1.7 mehrere kleinere Verbesserungen, die Bereiche wie Benutzeroberfläche, Bookmarkverwaltung und Erweiterungen betreffen, sowie zahlreiche Fehlerkorrekturen. Vivaldi läuft ab OS X Mavericks.









Wie der Hersteller gegenüber MacGadget erklärte, soll Vivaldi mit dem nächsten großen Release um eine Synchronisationsfunktion ergänzt werden. Diese ermöglicht den Abgleich von Lesezeichen, Einstellungen, Passwörtern und Historie zwischen mehreren Installationen, unabhängig vom verwendeten Betriebssystem.

Außerdem arbeitet das vom früheren Opera-Chef Jon von Tetzchner geführte Unternehmen an einem E-Mail-Client und der Unterstützung der Touch-Bar-Funktionsleiste der neuen MacBook-Pro-Generation. Erscheinungstermine für diese Funktionen stehen allerdings noch nicht fest. Vivaldi verfolgt das Ziel, einen leistungsfähigen, mit vielen Funktionen ausgestatteten und flexibel konfigurierbaren Web-Browser anzubieten, wie es früher bei Opera unter der Leitung von von Tetzchner der Fall war.