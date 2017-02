Apple beginnt mit Personalsuche für Ladengeschäft in Wien

09. Feb 2017 11:45 Uhr - Redaktion

Im Sommer kamen Gerüchte über ein erstes Apple-Ladengeschäft in Österreich auf. Es soll sich in zentraler Lage in Wien befinden und im Laufe dieses Jahres eröffnet werden. Nun hat Apple entsprechende Pläne indirekt bestätigt: auf seiner Web-Site sucht der Mac- und iPhone-Hersteller seit heute nach Mitarbeitern für einen Retail-Store in der österreichischen Hauptstadt.

Offene Stellen gibt es für alle Job-Kategorien von Apples Ladenkette, darunter Creative-, Expert- und Genius-Mitarbeiter, Store- und Market-Leader, Business-Manager und Inventarspezialist. Bewerbungen sind ab sofort möglich. Zum Standort und Eröffnungstermin des Ladengeschäfts äußerte sich das kalifornische Unternehmen indes noch nicht.









Apple betreibt weltweit rund 490 Ladengeschäfte.

Im Bild der Apple-Store am Berliner Kurfürstendamm.

Bild: Apple.com. Bild: Apple.com.





Der Store soll Insidern zufolge in der Kärntner Straße 11 entstehen – in dem Gebäude residierte zuvor die Modemarke Esprit. Die Kärntner Straße zählt zu den umsatzstärksten Einkaufsmeilen in Österreich und befindet sich in zentraler Lage zwischen Stephansplatz und Oper. Täglich werden dort rund 60.000 Passanten gezählt. Die Kärntner Straße würde zu Apples Strategie passen, bevorzugt Premium-Lagen für die eigenen Läden auszuwählen.

Angeblich steckt Apple rund 35 Millionen Euro in den Umbau. Auf drei Stockwerken sollen neben einem Ladengeschäft auch Büros und Schulungsräume entstehen. Zudem wird über Apple-Ladengeschäfte in Graz und Salzburg spekuliert. Wien ist nicht die einzige europäische Metropole, in denen es keine Apple-Stores gibt. Auch in Kopenhagen, Lissabon, Prag, Dublin und Warschau sucht man Apple-Ladengeschäfte vergeblich. Apples Läden verzeichnen nach Angaben des Unternehmens täglich über eine Million Besucher.