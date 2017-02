Humble Bundle: Civilization IV, V und "Beyond Earth" mit Erweiterungen zum Schnäppchenpreis

27. Feb 2017 15:00 Uhr - sw

Strategiespielfans aufgepasst: Humble Bundle hat ein Paket mit der äußerst beliebten Civilization-Serie geschnürt. Das Bundle ist dreistufig aufgebaut. Wer einen US-Dollar zahlt, erhält Civilization III und Civilization IV (wobei nur Civilization IV auch als Mac-Version dabei ist).









Bundle-Angebot mit Strategiespielreihe Civilization.

Bild: Humble Bundle. Bild: Humble Bundle.





Wer mindestens den Durchschnittspreis aller bisherigen Bundle-Käufe entrichtet (derzeit knapp neun US-Dollar), erhält zusätzlich Civilization V (für Mac, Linux und Windows) inklusive der Erweiterungen "Brave New World" und "Gods & Kings" sowie eines DLC-Pakets. Für einen Kaufpreis von 15 US-Dollar gibt es außerdem "Civilization: Beyond Earth" inklusive der Zusatzpakete "Exoplanets Map Pack" und "Rising Tide" dazu. Auch "Civilization: Beyond Earth" läuft unter Mac, Linux und Windows.

Bei allen Spielen handelt es sich um Vollversionen, die in mehreren Sprachen (darunter auch Deutsch) vorliegen. Die Käufer erhalten Codes zur Einlösung bei der Plattform Steam. Der Steam-Client für den Mac setzt mindestens OS X Lion voraus. Das Bundle wird noch bis Anfang nächster Woche angeboten. Ein Teil des Kaufpreises kann einer frei wählbaren gemeinnützigen Organisation gespendet werden.