Bericht: Knapp 200.000 Apps inkompatibel mit iOS 11

15. Mär 2017 18:30 Uhr - Redaktion

Es ist ein offenes Geheimnis, dass Apple mit dem für Herbst erwarteten iOS 11 die Unterstützung für 32-Bit-Apps einstellen wird – die Hinweise in iOS 10.3 lassen daran keinen Zweifel. Wie berichtet, zeigt das in der Entwicklung befindliche Betriebssystemupdate einen Warnhinweis bei der Nutzung von 32-Bit-Apps an, aus dem hervorgeht, dass diese sich mit "künftigen Versionen von iOS" nicht mehr nutzen lassen werden.

Doch wie viele Apps wurden noch nicht auf den 64-Bit-Betrieb umgestellt? Mit dieser Frage haben sich die Marktforscher von SensorTower beschäftigt. Ihren Zahlen zufolge gibt es derzeit rund 187.000 iOS-Softwaretitel, die noch im 32-Bit-Modus laufen. Dies entspricht etwa acht Prozent des aktuellen App-Bestands für iPhone, iPad und iPod touch von rund 2,4 Millionen Titeln.









Knapp 200.000 Apps werden Stand heute nicht unter iOS 11 laufen.

Bild: SensorTower. Bild: SensorTower.





Die Ankündigung des iOS 11 wird für die diesjährige Apple-Entwicklerkonferenz erwartet. Die WWDC 2017 findet vom 05. bis zum 09. Juni in San Jose statt. Damit einhergehend dürfte der kalifornische Hersteller die Updateversorgung für die 32-Bit-Geräte iPhone 5, iPhone 5c und iPad der vierten Generation einstellen – diese Hardware wäre dann vier bzw. fünf Jahre alt. Das finale iOS 11 wird für den September erwartet.

Bereits seit rund zwei Jahren müssen bei Apple eingereichte iOS-Apps bzw. App-Updates zwingend 64-Bit-Unterstützung mitbringen. Der Warnhinweis des Betriebssystems richtet sich also an Software, die von ihren Entwicklern stark vernachlässigt wurde.