Schweiz: 15 Prozent Rabatt auf iTunes-Guthabenkarten bei ex libris

26. Apr 2017 20:00 Uhr - Redaktion

Nicht nur in Deutschland (bei Penny sowie bei Saturn) laufen derzeit Sonderaktionen für iTunes-Store-Guthabenkarten, sondern auch in der Schweiz. So machte uns die Ladenkette ex libris heute darauf aufmerksam, dass es in allen Filialen des Mediendiscounters 15 Prozent Nachlass auf iTunes-Store-Guthabenkarten im Wert von 50 und 100 Franken gibt.









ex libris: 15 Prozent Rabatt auf iTunes-Guthabenkarten.

Bild: ex libris. Bild: ex libris.





Die Aktion läuft bis zum 06. Mai, solange der Vorrat reicht. Die maximale Abgabemenge pro Person beträgt drei Stück. Zum Einlösen der bei ex libris erworbenen Guthabenkarten ist ein Schweizer iTunes-Account erforderlich. Mit dem Guthaben lassen sich Apps für macOS, iOS, tvOS und watchOS sowie alle Inhalte aus iTunes-Store und iBooks-Store erwerben. Auch die Apple-Music-Mitgliedschaft und iCloud-Speicherplatz lässt sich damit bezahlen.