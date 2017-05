iPad Pro: Apple startet Reparaturprogramm für Smart Keyboard

08. Mai 2017 16:30 Uhr - Redaktion

Apple hat ein Reparaturprogramm für die iPad-Pro-Tastatur Smart Keyboard gestartet. Nach Herstellerangaben kommt es in seltenen Fällen dazu, dass einzelne Tasten oder der Smart-Connector-Anschluss nicht mehr funktionieren. Dies geht aus einer Mitteilung des kalifornischen Unternehmens an seine Retail-Mitarbeiter sowie an autorisierte Service-Provider hervor. Von diesen Problemen betroffene Smart Keyboards werden von Apple kostenlos ausgetauscht, auch nach Ablauf der Garantie.









Smart Keyboard: Apple startet Austauschprogramm.

Bild: Apple. Bild: Apple.





Der Austausch kann entweder in Apple-Ladengeschäften oder von autorisierten Apple-Service-Providern vorgenommen werden. Kosten für Anwender entstehen dabei nicht. Das Programm ist auf drei Jahre nach dem Kauf der Tastatur befristet. Das Smart Keyboard kostet 169 Euro (9,7-Zoll-iPad-Pro) bzw. 179 Euro (12,9-Zoll-iPad-Pro) und wird über die Smart-Connector-Schnittstelle mit dem Tablet verbunden und mit Strom versorgt. Seit Sommer letzten Jahres bietet Apple das Produkt auch mit deutschem Tastaturlayout (QWERTZ) an.