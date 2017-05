Apple weitet Carrier-Billing auf weitere Länder aus

23. Mai 2017 18:15 Uhr - Redaktion

Mit dem sogenannten Carrier-Billing haben Anwender die Möglichkeit, ihre App- und Inhalte-Einkäufe bei Apple über die Mobilfunkrechnung zu bezahlen. Nun hat der Mac- und iPhone-Hersteller die Ausweitung des Angebots auf Frankreich und die Türkei bekannt gegeben.

Die Zahl der Länder, in denen das Carrier-Billing für Apples digitale Shops zur Verfügung steht, wächst damit auf 14. In Deutschland (O2 und Vodafone) und der Schweiz (Swisscom) wird die Abrechnung von App- und Inhalte-Einkäufen bei Apple via Mobilfunkrechnung bereits seit längerer Zeit unterstützt, in Österreich (Drei) und Italien (Drei) ist dies seit März möglich.









Apple: Carrier-Billing in Frankreich und der Türkei gestartet.

Bild: Apple.





Wenn das Carrier-Billing im eigenen iTunes-Store-Account als Zahlungsmethode festgelegt wurde, werden sämtliche App- und Inhalte-Käufe bei Apple unabhängig vom verwendeten Gerät (Mac, iPhone, iPad, Apple TV...) darüber abgerechnet. Der Wechsel zu einer anderen Zahlungsmethode (Kreditkarte, Guthabenkarten) ist jederzeit möglich. Auch die Apple-Music-Mitgliedschaft lässt sich per Mobilfunkrechnung bezahlen.

Wann die Deutsche Telekom das Feature unterstützen wird, ist weiterhin nicht absehbar.