Apple Music hat 27 Millionen zahlende Mitglieder

12. Jun 2017 13:30 Uhr - Redaktion

Apples Musikstreaming-Dienst befindet sich weiter auf Wachstumskurs. Das Angebot verzeichne inzwischen 27 Millionen zahlende Mitglieder, teilte Apple zur Entwicklerkonferenz WWDC 2017 in San Jose mit. Gegenüber Dezember 2016, als sich das Unternehmen zuletzt zur Abonnentenzahl von Apple Music äußerte, entspricht dies einem Zuwachs von sieben Millionen Nutzern.









Klarer Marktführer bleibt jedoch Spotify. Die Schweden haben nach eigenen Angaben über 100 Millionen Hörer, darunter 50 Millionen zahlende Mitglieder. Spotify lässt sich im Gegensatz zu Apple Music dauerhaft kostenlos hören – allerdings mit diversen Einschränkungen und Werbeeinblendungen. Der Computerpionier bietet für seinen Dienst ein dreimonatiges Probeabo an, das jedoch in einigen Ländern seit kurzem nicht mehr kostenlos ist.

Apple Music kostet 9,99 Euro (Einzelabo) bzw. 14,99 Euro (Familienabo) pro Monat. Vergünstigte Jahres-Einzelabos (99 Euro) gibt es beispielsweise in Apple-Ladengeschäften oder bei PayPal. Apple Music kann mit Mac, iOS, tvOS, Windows und Android genutzt werden. Der für Dezember angekündigte Heimlautsprecher HomePod wird laut Apple in puncto Musikwiedergabe eine Apple-Music-Mitgliedschaft zwingend voraussetzen. Apple Music ging vor zwei Jahren an den Start.