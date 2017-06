"Zehn Tage, zehn Bundles" im iTunes-Store: Fluch der Karibik und Transformers

13. Jun 2017 10:45 Uhr - Redaktion

Apple setzt die in der vergangenen Woche im iTunes-Store gestartete Sonderaktion "Zehn Tage, zehn Bundles" fort. Dabei gibt es Pakete mit mehreren Filmen zu reduzierten Preisen. Diesmal im Angebot: Fluch der Karibik und Transformers.









iTunes-Store-Rabattaktion für Filme: "Zehn Tage, zehn Bundles".

"Pirates of the Caribbean - Die Piraten-Quadrilogy" (Partnerlink) kostet 14,99 Euro und besteht aus den vier Teilen "Fluch der Karibik" (2003), "Fluch der Karibik 2" (2006), "Fluch der Karibik - Am Ende der Welt" (2007) und "Fluch der Karibik - Fremde Gezeiten" (2011). Für 15,99 Euro ist die "Transformers 4 Movie Collection" zu haben. Sie enthält die Filme Transformers (2007), "Transformers - Die Rache" (2009), Transformers 3 (2011) und "Transformers: Ära des Untergangs" (2014).

Alle Filme liegen in HD-Qualität vor, das Transformers-Bundle schließt iTunes-Extras mit ein.