Mac-Version von iOS-Notizverwaltung SnipNotes erschienen

23. Jun 2017 16:00 Uhr - Redaktion

Die bislang nur für iPhone und iPad erhältliche Notizverwaltung SnipNotes hat den Sprung auf den Mac geschafft. Das ab macOS Sierra lauffähige Programm ist zum Einführungspreis von 4,99 statt 9,99 Euro im Mac-App-Store (Partnerlink) erhältlich und ermöglicht das schnelle Anlegen von Notizen via Menüleiste, per Tastenkürzel oder über die Mitteilungszentrale.









Screenshot von SnipNotes.

Bild: Felix Lisczyk. Bild: Felix Lisczyk.





Alle Daten werden per iCloud mit anderen Geräten – Macs wie iOS-Hardware - synchronisiert. SnipNotes unterstützt das Diktieren von Notizen, kann die Inhalte der Zwischenablage sichern und unterstützt die Handoff-Funktion, mit der sich beispielsweise eine am iPhone begonnene Notiz am Mac fertigstellen lässt.

Neue Notizen werden im Eingang abgelegt, bis sie kategorisiert werden. Es lassen sich beliebig viele Kategorien mit wählbaren Icons anlegen. Basierend auf dem Inhalt von Notizen bietet die Software Aktionen an, beispielsweise das Öffnen von Adressen in der Karten-App, das Anlegen eines neuen Termins im macOS-Kalender oder das Starten eines Anrufs.

Die iPhone- und iPad-Ausführung (iOS-App-Store-Partnerlink) gibt es momentan für 0,99 statt 4,49 Euro.