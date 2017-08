Livestreaming-Portal für Spiele: Twitch veröffentlicht Mac-Client

11. Aug 2017 15:45 Uhr - Redaktion

Das auf Videospiele ausgerichtete soziale Netzwerk Twitch hat einen Mac-Client zum Download bereitgestellt. Twitch ermöglicht Nutzern das Gameplay-Livestreaming, bietet aber auch einen Chatdienst mitsamt Kontaktliste und Unterstützung für Sprach- und Videoanrufe. Twitch kommt auch zur Übertragung von E-Sport-Events zum Einsatz.









Mit dem Programm können sowohl Livestreams als auch Aufzeichnungen abgerufen werden. Außerdem lassen sich Erweiterungen für Spiele suchen und verwalten. Ein dunkler Oberflächenmodus soll die Augen in den Abend- und Nachtstunden schonen. Zu den Mac-Systemanforderungen äußerte sich die Amazon-Tochterfirma allerdings nicht.

"All deine Lieblingsstreams, -chats, -VODs und -Clips sind in dieser irre leistungsfähigen App erhältlich. Zeige deinen Lieblingsstreamern deine Unterstützung mit einem Abonnement oder dem Cheering mit Bits. Die Freundes-Synchronisierung importiert einfach all deine Freunde, damit du endlich mehr Zeit mit Zusehen, Chatten und gemeinsamen Spielen verbringen kannst als mit der Organisation deiner Kontakte", erläutert Twitch.