Nvidia: Grafikkartentreiber an macOS 10.13.1 angepasst

02. Nov 2017 15:00 Uhr - Redaktion

Nvidia hat einen mit macOS 10.13.1 (Build 17B48) kompatiblen Grafikkartentreiber (Version 378.10.10.10.20.107) zum Download bereitgestellt. Das Update bietet nach Herstellerangaben neben Anpassungen an das am Dienstag veröffentlichte Betriebssystemupdate auch Leistungsoptimierungen und Fehlerkorrekturen.









Nvidia-Grafikkartentreiber ist jetzt fit für macOS 10.13.1.

Bild: Nvidia. Bild: Nvidia.





Der Treiber ist ausschließlich für diejenigen Nutzer relevant, die einen Mac in Eigenregie mit einer Nvidia-Grafikkarte erweitert haben, beispielsweise in älteren Mac-Pro-Systemen oder extern mit PCI-Express-Gehäusen, die per Thunderbolt-Schnittstelle angebunden sind. Auf Macs mit integriertem Nvidia-Grafikchip ist der Download des Treiberpakets nicht erforderlich (für diese Macs stellt Apple den Treiber bereit).

Mit macOS High Sierra werden externe Grafikkarten offiziell von Apple unterstützt, Patches und Eingriffe ins System sind nicht mehr erforderlich. Nähere Informationen dazu finden Sie in unserem Grundlagenartikel "Hintergründe und Details zur eGPU-Unterstützung in macOS High Sierra". Der Nvidia-Treiber bietet volle eGPU-Unterstützung.