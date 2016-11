Apple stellt Buch vor: "Designed by Apple in California"

15. Nov 2016 13:30 Uhr - Redaktion

Apple hat heute die Veröffentlichung eines Hardcover-Buches bekannt gegeben, das – ausgedrückt durch 450 Fotografien früherer und aktueller Apple-Produkte – knapp 20 Jahre der Geschichte des Apple-Designs Revue passieren lässt. "Designed by Apple in California" deckt den Bereich vom ersten iMac (1998) bis hin zum Apple Pencil (2015) ab und ist der Erinnerung an Steve Jobs gewidmet.

Dabei werden auch die Materialien und Techniken dokumentiert, die von Apples Design-Team über zwei Jahrzehnte der Innovation eingesetzt worden sind. Die 450 in einem sehr reduzierten Stil gehaltenen Bilder des Fotografen Andrew Zuckerman illustrieren sowohl die Entwicklung des Designs als auch die fertigen Produkte von Apple.









Blick ins Buch: "Designed by Apple in California".

Bild: Apple. Bild: Apple.





"Die Idee wirklich etwas Großes für die Menschheit zu schaffen, war von Anfang an Steves Motivation, und es bleibt unser Ideal und unser Ziel, während Apple in die Zukunft blickt", so Jony Ive, Chefdesigner von Apple. "Diese Sammlung steht für eine repräsentative, behutsam ausgewählte Zusammenstellung vieler Produkte, die das Team im Laufe der Jahre entworfen hat. Wir hoffen, dass es die Art und Weise wie und warum diese Produkte kreiert worden sind, verständlich macht und es zugleich als Quelle für Studenten aller Design-Richtungen gelten wird."

"Designed by Apple in California" ist ab dem 16. November in zwei Größen verfügbar und auf eigens hergestelltem, besonders gemahlenem Papier mit silbernen Schmuckrändern gedruckt worden; unter Verwendung einer achtfachen Farbseparation und Tinte, die den Geistereffekt ausschließt. Die Preise: 199 Euro im kleinen Format (25,9 mal 32,8 Zentimeter) und 299 Euro im großen Format (33 mal 41,3 Zentimeter). Der Vertrieb erfolgt über Apples Online-Shop und ausgewählte Ladengeschäfte, darunter die Niederlassung am Berliner Kurfürstendamm.