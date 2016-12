Ticker: Rabatt auf Photoshop Elements 15; Update für Web-Browser Vivaldi

16. Dez 2016 17:30 Uhr - Redaktion

Rabatt auf Photoshop Elements 15 - bei Amazon wird die neue Version der Bildbearbeitungssoftware kurzzeitig für 52,90 statt 98,77 Euro angeboten (Partnerlink; DVD oder Download; ab OS X Yosemite). +++ Update für Web-Browser Vivaldi - die Version 1.6 des ab OS X Mavericks lauffähigen Programms wurde um Tab-Notifikationen ergänzt und bietet Leistungs- und Stabilitätsverbesserungen, Fehlerkorrekturen und Behebung von Sicherheitslücken. +++ Neue Apple-Watch-Werbespots - die kurzen Clips namens "Go Ride" und "Go Surf" stellen Fitnessaktivitäten mit der Apple-Computeruhr in den Vordergrund.