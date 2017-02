Apple: Auslieferung der drahtlosen BeatsX-Kopfhörer läuft an

07. Feb 2017 18:00 Uhr - sw

Die Apple-Tochterfirma Beats Electronics hat den Termin für den Verkaufsstart der im September angekündigten Bluetooth-Kopfhörer BeatsX bekannt gegeben. Sie werden demnach ab diesem Freitag (10. Februar) in den USA in den Ladengeschäften und im Online-Shop von Apple erhältlich sein. Zur Verfügbarkeit in Europa hat sich das Unternehmen indes noch nicht geäußert.









Die BeatsX sind wie die AirPods mit dem W1-Chip ausgestattet, der einen energiesparenden Betrieb, eine qualitativ hochwertige Tonausgabe und das schnelle Pairing mit iPhone, Mac, Apple Watch und iPad ermöglichen soll. Die Kopfhörer bieten eine Akkulaufzeit von bis zu acht Stunden und einen schnellen Lademodus, der laut Beats Electronics nach fünf Minuten Aufladen eine Wiedergabe von maximal zwei Stunden erlaubt.









Zum weiteren Funktionsumfang gehören ein Halsband, ein Mikrofon sowie Tasten zur Musiksteuerung, Lautstärkeregelung und Aktivierung des Sprachassistenten Siri. Die In-Ear-Kopfhörer werden mit Ohrstöpseln in vier verschiedenen Größen geliefert und in Schwarz und Weiß angeboten. Varianten in Blau und Grau folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

Die Kopfhörer kosten 149,95 Euro und sind damit um 20 Euro günstiger als die AirPods, deren Lieferzeit unverändert sechs Wochen beträgt.