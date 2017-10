Apple Pay: Start in Skandinavien soll kurz bevorstehen

18. Okt 2017 13:30 Uhr - Redaktion

Im August kündigte Apple an, seinen Bezahldienst bis zum Jahresende in vier weiteren Ländern einzuführen: In Dänemark, Finnland, Schweden und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Nun steht die Erweiterungsrunde offenbar kurz bevor.

Einem Bericht zufolge soll Apple Pay in der kommenden Woche, am 24. Oktober, in Dänemark, Finnland und Schweden starten. Demnach wird Apple zu Beginn mit der Bank Nordic zusammenarbeiten. Weitere Institute sollen folgen. Die Zahl der Länder, in denen Apple Pay genutzt werden kann, würde damit auf 19 steigen.









Zum Thema "Apple Pay in Deutschland" gibt es indes keinerlei neue Informationen. In der Vergangenheit mehrfach aufgetauchte Gerüchte, die einen "baldigen" Deutschlandstart von Apple Pay vorhersagten, haben sich allesamt als falsch herausgestellt. Der Mac- und iPhone-Hersteller hüllt sich weiter in Schweigen. Apple Pay feierte im Herbst 2014 in den USA Premiere. Bis heute hat das Angebot mit der mangelhaften internationalen Verfügbarkeit zu kämpfen.

Mit Apple Pay lässt sich via iPhone oder Apple Watch kontaktlos in Supermärkten, im Einzelhandel und in der Gastronomie bezahlen, sofern ein kompatibles Terminal verfügbar ist. Außerdem kann mit Apple Pay im Internet eingekauft werden – sowohl über Apps als auch via Web mit Safari 10. Dies funktioniert auch mit iPads und Macs. Die Beträge werden vom Kreditkartenkonto des Anwenders abgebucht. Mit dem 2016er und 2017er MacBook Pro ist das Bezahlen via Apple Pay besonders bequem möglich - dank des integrierten Fingerabdruckscanners Touch-ID.