Verlosung: 10x PDF-Software PDF Expert für den Mac zu gewinnen

Im August hat Readdle der PDF-Software PDF Expert ein umfangreiches Update spendiert. Das Programm liegt nun auch in deutscher Sprache vor, außerdem wurden Funktionen zur Text- und Bildbearbeitung ergänzt. Gemeinsam mit dem Hersteller verlost MacGadget zehn Lizenzen von PDF Expert. Letzte Chance zur Teilnahme - die Verlosung endet am Sonntag!

PDF Expert empfiehlt sich als kostengünstige Alternative zum Platzhirsch Adobe Acrobat. Die ab OS X Yosemite lauffähige Software zeichnet sich durch eine hohe Geschwindigkeit bei der Darstellung selbst größter Dokumente aus. Mit PDF Expert können Texte direkt in PDFs bearbeitet werden, ebenso Bilder. Außerdem ist es möglich, Informationen zu Schwärzen oder zu Löschen, Links hinzuzufügen und einen Passwortschutz zu erstellen.









Mit PDF Expert lassen sich darüber hinaus Textstellen hervorheben, Kommentare hinzufügen, Formulare ausfüllen, Dokumente signieren und Seiten mehrerer PDFs zusammenführen. Die Anwendung bietet Tabs, ermöglicht den Datenabgleich mit der iOS-Version via iCloud und unterstützt Handoff, d. h. eine mit einem iOS-Gerät begonnene Bearbeitung kann mit dem Mac fortgesetzt werden.

PDF Expert kostet 59,99 Euro und liegt auf Deutsch, Englisch und weiteren Sprachen vor. Eine Demoversion steht zum Download (35 MB, mehrsprachig) bereit. Sie stellt den kompletten Funktionsumfang für einen Testzeitraum von sieben Tagen zur Verfügung.

Zur Teilnahme an der Verlosung, bei der es zehn Einzelplatzlizenzen von PDF Expert (direkt vom Hersteller bereitgestellte Versionen) zu gewinnen gibt, müssen Sie folgende Frage richtig beantworten:

Wie heißt der erste von Apple vorgestellte Drucker?

a) LaserWriter

b) Silentype

c) StyleWriter

Schicken Sie bitte die Antwort per E-Mail an info@macgadget.de. Teilnahmeschluss ist Sonntag, der 18. September 2016, um 23:59 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Alle Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Bitte keine Mehrfachteilnahmen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Jeder Gewinner erhält eine Lizenz von PDF Expert für den Mac.