Ticker: Rabatt auf WLAN-Repeater; Evernote und Lightroom an iOS 10 angepasst

13. Sep 2016 18:00 Uhr - Redaktion

Rabatt auf WLAN-Repeater - Amazon bietet den RE200 von TP-Link derzeit für 28,49 statt 44,90 Euro an (Partnerlink). Das Gerät erhöht die Reichweite von WLAN-Netzen (802.11ac/n/g/b), kann an jeder Steckdose betrieben werden, unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 750 Mbit pro Sekunde und ist mit allen gängigen WLAN-Routern kompatibel. +++ Update für Evernote - die App wurde an das iOS 10 angepasst und bietet erweiterte 3D-Touch-Unterstützung und ein überarbeitetes Widget. +++ Photoshop Lightroom 2.5 erschienen - die App ermöglicht unter iOS 10 nun die Aufnahme von Foto-Rohdaten im DNG-Format und unterstützt die breitere Farbraumdarstellung der neuen iPhones.