08. Feb 2017 18:00 Uhr - Redaktion

Nach der Abschaffung der Roaming-Gebühren fällt eine weitere lästige Hürde für Konsumenten in Europa. Das europäische Parlament, die EU-Kommission sowie die EU-Mitgliedsstaaten haben sich in dieser Woche darauf verständigt, dass Kunden ihre Abos für Streaming-Dienste künftig in der gesamten Europäischen Union nutzen dürfen und nicht mehr nur in ihrem Heimatland.

Wer beispielsweise einen Video-, Sport- oder Musikdienst abonniert hat, kann diesen derzeit in den meisten Fällen nicht in anderen europäischen Staaten nutzen. Dieses sogenannte Geoblocking soll in Zukunft entfallen. Allerdings sind zwei Einschränkungen geplant.









Streaming-Abos sollen sich künftig in der gesamten EU nutzen lassen.

Bild: Apple.





Erstens soll, unter anderem aus Urheberrechtsgründen, nur die vorübergehende Nutzung von Streaming-Angeboten im EU-Ausland erlaubt werden (beispielsweise auf Geschäftsreise oder im Urlaub). Eine exakte zeitliche Begrenzung ist dabei jedoch nicht vorgesehen. Um den tatsächlichen Wohnsitz eines Kunden festzustellen, soll den Anbietern erlaubt werden, in angemessenem Rahmen Daten anzufordern.

Zweitens wird die Neuregelung den Angaben zufolge auf kostenpflichtige Dienste beschränkt. Der Zugriff auf die Mediatheken der öffentlich-rechtlichen TV-Sender aus dem EU-Ausland fällt demnach nicht darunter. Die Änderung soll Anfang 2018 in Kraft treten, wobei es eine Übergangsfrist von neun Monaten geben soll. Spätestens ab Herbst 2018 werden alle Verbraucher in der EU davon profitieren können.