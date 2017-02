Drahtloses Ladesystem mit Magnethalterung für iPhone 6/7

22. Feb 2017 13:00 Uhr - sw

Mit dem iPhone 8 wird Apple Gerüchten zufolge ein drahtloses Ladesystem basierend auf elektromagnetischer Induktion einführen. Wer den iPhone-Akku schon jetzt ohne Kabel aufladen will, sollte sich eine neue Lösung des Schweizer Startup-Unternehmens Tecflower einmal näher ansehen.

Sie besteht aus einem Desktop-Ständer mit Ladefunktion und magnetischer Halterung (Preis: 129 Euro) und einer darauf abgestimmten Hülle (Preis: 39 Euro). Die Hülle schützt das Apple-Smartphone außerdem vor Kratzern und Beschädigungen. Das per Hülle an der Halterung angedockte iPhone lässt sich ins Querformat drehen. Der Ladekopf kann stufenlos gekippt werden.









Drahtloses Ladesystem fürs iPhone.

Bild: Tecflower. Bild: Tecflower.





"Im Gegensatz zu konventionellen kabellosen Ladesystemen wird Energie durch die neuartige Technologie effizienter transportiert und magnetische Streufelder werden eliminiert. GPS und Kompassfunktion des Smartphones werden dabei nicht beeinträchtigt. Per Magnet hält die Dockingstation das Smartphone absolut rutschfest und lädt es drahtlos auf", erläutert Tecflower.

Die Hülle wird in Ausführungen für iPhone 6(s), iPhone 6(s) Plus, iPhone 7 und iPhone 7 Plus in Weiß und Schwarz angeboten. Die Ladestation wird über ein USB-Kabel mit dem mitgelieferten Netzstecker verbunden. Der Hersteller gibt auf beide Produkte jeweils zwei Jahre Garantie. Im Paket gibt es Ladestation und Hülle zusammen für 159,59 Euro.