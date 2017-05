Mafia III: Mac-Version des Action-Adventures ist da

12. Mai 2017 10:45 Uhr - Redaktion

Die auf Spieleportierungen spezialisierte Firma Aspyr Media hat eine Mac-Version des Action-Adventures Mafia III veröffentlicht. Sie ist bei Steam für 39,99 Euro und im Mac-App-Store (Partnerlink) zum Preis von 43,99 Euro erhältlich. In Mafia III schlüpft der Spieler in die Rolle eines aufstrebenden Gangsters in den 1960er Jahren. Das Spiel erfordert leistungsstarke Hardware.









Mafia III setzt mindestens einen Vierkernprozessor mit 3,2 GHz (Core i5 oder besser), acht GB Arbeitsspeicher, 50 GB Speicherplatz, eine AMD-Grafikkarte mit zwei GB VRAM (Radeon R9 M290X oder besser) und macOS 10.12.4 voraus. Nvidia- und Intel-Grafikchips werden nicht unterstützt. Geeignete Systeme sind zum Beispiel die 27-Zoll-iMacs der Baureihen 2014 und 2015, der aktuelle Mac Pro, ältere Mac-Pro-Systeme mit nachgerüsteter AMD-Grafikkarte und die neue MacBook-Pro-Generation (15-Zoll-Modelle).

Mafia III besitzt in Deutschland keine Jugendfreigabe und ist im Herbst 2016 für Windows erschienen. Wer bei Steam bereits die Windows-Fassung erworben hat, kann sich das Spiel für den Mac kostenfrei herunterladen. Mafia III unterstützt verschiedene Controller, Details dazu gibt es in einer FAQ von Aspyr Media.









Aus der Spielbeschreibung: "Es ist das Jahr 1968, und nach Jahren des Kampfes in Vietnam kennt Lincoln Clay die Wahrheit: Familie ist nicht das, wo man hineingeboren wird, sondern das, wofür man stirbt. Wieder zu Hause in New Bordeaux will Lincoln seiner kriminellen Vergangenheit entfliehen. Doch als seine Ersatzfamilie, die schwarzen Gangster, von der italienischen Mafia verraten und ausgelöscht wird, gründet Lincoln auf der Asche der Vergangenheit eine neue Familie und schlägt eine Schneise der Rache und Vergeltung durch die Reihen der Verantwortlichen.

Heftige Feuergefechte, Instinkt in Nahkämpfen, packende Fahr-Action und Cleverness sind seine Mittel zum Zweck. Aber mit der richtigen Crew, knallharten Entscheidungen und schmutzigen Händen kann man es in dieser Stadt an die Spitze der Unterwelt schaffen.