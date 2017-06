E-Mail-Client Thunderbird: Update behebt Fehler, verbessert Sicherheit

15. Jun 2017 11:30 Uhr - sw

Mozilla hat die kostenfreie E-Mail-, Usenet- und Chat-Software Thunderbird in der Version 52.2 veröffentlicht. Das Update behebt unter anderem Probleme mit der Weiterleitung von Anhängen, der Darstellung von eingebetteten Bildern in E-Mails von den Hotmail- und Outlook-Webmailern, dem Öffnen von Links in externen Browsern und der Druckfunktion.

Außerdem wurden mehrere Sicherheitslücken in Thunderbird 52.2 behoben, darunter auch einige als kritisch eingestufte Sicherheitslücken. Das Programm setzt OS X Mavericks oder neuer voraus und steht unter einer Open-Source-Lizenz. Die Version 52.2 kann über die in dem Programm integrierte Aktualisierungsfunktion (Menü "Thunderbird" => "Über Thunderbird") heruntergeladen werden.









Thunderbird: Leistungsstarker E-Mail-, Usenet- und Chat-Client für den Mac.

Bild: Mozilla Corporation. Bild: Mozilla Corporation.





Vor kurzem ist eine Entscheidung über die künftige organisatorische Heimat des Projekts gefallen. Demnach bleibt die Mozilla Foundation als Stiftung das rechtliche und fiskalische Zuhause für Thunderbird. Jedoch wird Thunderbird von der Infrastruktur der Mozilla Corporation (Tochterfirma der Stiftung, die sich um Firefox kümmert) gelöst und folglich die operative Steuerung künftig selbst vornehmen. Thunderbird wird dadurch von Firefox abgekoppelt, kann aber nun unabhängig agieren. Dies soll der Weiterentwicklung der Anwendung zugute kommen.

Mozilla hat sich vor rund vier Jahren aus der Entwicklung von Thunderbird zurückgezogen, seitdem kümmern sich ehrenamtliche Programmierer und seit letzten Herbst auch ein Halbzeit-Mitarbeiter um die Weiterentwicklung. Möglich machen dies Spenden, die das Projekt seit einiger Zeit entgegennimmt. Außerdem ist momentan eine Vollzeitstelle für einen Build-Engineer ausgeschrieben. Thunderbird hat weltweit über 25 Millionen Nutzer.