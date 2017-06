Twelve South: MacBook-Ständer BookArc jetzt auch in Spacegrau erhältlich

21. Jun 2017 11:30 Uhr - Redaktion

Der US-Zubehörhersteller Twelve South bietet den MacBook-Ständer BookArc ab sofort in einer zweiten Farbvariante, in Spacegrau, an. Sie ist zum Preis von 59,99 Euro bei Amazon (Partnerlink) erhältlich. BookArc ermöglicht die platzsparende vertikale Aufbewahrung von Mobilmacs – ideal für den Betrieb im zugeklappten Zustand in Verbindung mit einem externen Bildschirm, Tastatur und Maus.









BookArc: MacBook-Ständer nun auch in Spacegrau zu haben.

Bild: Twelve South. Bild: Twelve South.





Passende Einlagen für MacBook (2015 bis 2017), MacBook Pro (ab 2012) und MacBook Air (11,6-Zoll- und 13,3-Zoll-Modelle) werden mitgeliefert. Der aus Aluminium gefertigte Ständer ist mit Gummifüßen ausgestattet, um ein Verrutschen zu verhindern. Alle Schnittstellen des Notebooks sind voll zugänglich.

Mit Silber und Spacegrau deckt Twelve South nun alle Farben der aktuellen MacBook-Pro-Generation sowie zwei Farben des Zwölf-Zoll-MacBooks ab. BookArc in Silber ist ebenfalls bei Amazon (Partnerlink) für 59,95 Euro zu haben.