iPhone SE: 32-GB-Modell im Handel mit 30 Prozent Rabatt zu haben

03. Jul 2017 17:15 Uhr - Redaktion

Wer ein neues Apple-Smartphone benötigt, sollte einen Blick auf die aktuellen Preise für das iPhone SE werfen. Das 32-GB-Modell wird von etlichen Händlern momentan mit Rabatten von um die 30 Prozent angeboten.









iPhone SE: 32-GB-Modell derzeit mit rund 30 Prozent Rabatt im Handel erhältlich

Foto: Apple. Foto: Apple.





Beispielsweise ist das iPhone SE (32 GB) in Spacegrau, Silber, Gold und Roségold derzeit für 326 Euro bei den Elektronikketten Media Markt und Saturn erhältlich – entweder vor Ort in einer Filiale oder per Online-Bestellung für 1,99 Euro Versandkosten. Andere bekannte Händler wie Cyberport, Notebooksbilliger oder Comtech verlangen einige Euro mehr. Zum Vergleich: wer das Vier-Zoll-Smartphone direkt bei Apple erwirbt, zahlt 479 Euro.

Das iPhone SE bietet Technik auf Stand von iPhone 6s (Plus), darunter der A9-Prozessor mit M9-Coprozessor, Zwölf-Megapixel-Rückseitenkamera mit Unterstützung für Live-Photos und 4K-Videoaufnahme, WLAN nach 802.11ac, Bluetooth 4.2, Touch-ID-Fingerabdruckscanner und Unterstützung für den Bezahldienst Apple Pay. Das Gehäusedesign wurde vom iPhone 5s übernommen und nur leicht modifiziert.