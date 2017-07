Apple: iOS 11, tvOS 11 und Xcode 9 drehen weitere Testrunde

10. Jul 2017 20:15 Uhr - Redaktion

Apple hat heute den Mitgliedern des Entwicklerprogramms eine dritte Betaversion (Build 15A5318g) von iOS 11 zur Verfügung gestellt. Auch das Apple-TV-Betriebssystem tvOS 11 und die Entwicklungsumgebung Xcode 9 sind in neuen Vorabfassungen erschienen.

Die frischen Builds bieten viele Fehlerkorrekturen, Leistungs- und Stabilitätsoptimierungen sowie Feintuning für die neuen Funktionen. Das iOS 11 läuft ausschließlich auf 64-Bit-Hardware, d. h. auf allen ab dem Jahr 2013 vorgestellten Geräten. Die Unterstützung für iPhone 5, iPhone 5c und das iPad der vierten Generation wird eingestellt. Für diese Geräte wird es ab Herbst keine Softwareupdates mehr geben.

Zu den Neuerungen im iOS 11 gehören ein anpassbares Kontrollzentrum inklusive Apple-TV-Fernsteuerung und Screen-Recording-Funktion, ein Scanner für QR-Codes in der Kamera-App, Siri-Abfragen per Tastatureingaben, ein überarbeiteter App-Store, Nutzer-zu-Nutzer-Geldtransfers via Apple Pay, eine QuickType-Tastatur (Symbole und Interpunktionszeichen ohne Umschalten), eine Einhand-Tastatur fürs iPhone, ein Spurassistent in der Karten-App und zusätzliche Funktionen für das iPad (Dateien-App, Dock, Drag & Drop).









Das iOS 11 ist vollgepackt mit neuen Features.

Foto: Apple. Foto: Apple.





Außerdem lassen sich WLAN-Einstellungen auf ein anderes iOS-Gerät übertragen, selten genutzte Apps automatisch entfernen (unter Beibehaltung von Daten und Einstellungen für eine erneute, spätere Nutzung), neue iOS-Geräte automatisch konfigurieren (in die Nähe bestehender Hardware halten) und iCloud-Drive-Dateien per Link für andere Personen freigeben. Nähere Informationen über die Neuerungen sind hier und hier zu finden.