Movie-Mittwoch im iTunes-Store: Drama Hacksaw Ridge im Angebot

19. Jul 2017 9:00 Uhr - Redaktion

Apple bietet heute im Rahmen der iTunes-Store-Aktion Movie-Mittwoch den Film Hacksaw Ridge (Partnerlink) vergünstigt zum Ausleihen für 1,99 Euro an. Das knapp zweieinhalbstündige Drama von Regisseur Mel Gibson basiert auf der wahren Geschichte des Kriegsdienstverweigerers Desmond Doss (gespielt von Andrew Garfield) im Zweiten Weltkrieg. Der Film erhält durchweg gute bis sehr gute Kritiken.









Nur heute: Drama Hacksaw Ridge für 1,99 Euro im iTunes-Store ausleihen.

Bild: Apple. Bild: Apple.





Die Handlung: "Zweiter Weltkrieg im Frühling 1945: Während des Kampfes um die japanische Insel Okinawa sticht ein einziger Mann aus der Masse der US-Soldaten heraus. Der Kriegsdienstverweigerer Desmond Doss (Andrew Garfield) riskiert alles und kämpft unbewaffnet bis zur völligen Erschöpfung für das Leben seiner verwundeten Kameraden. Was später als Heldentat belohnt werden soll, beschert Desmond Doss zunächst großes Misstrauen und Verachtung in den eigenen Reihen. Dennoch setzt er sich unerschrocken für seine Prinzipien ein und rettet in der entscheidenden Schlacht unzähligen Männern das Leben."









Wer sich den Film am heutigen Mittwoch zum Preis von 1,99 Euro (statt 4,99 Euro) in HD-Qualität ausleiht, muss ihn sich nicht sofort ansehen. Ein im iTunes-Store ausgeliehener Film steht 30 Tage lang zur Verfügung. Nach dem Start der Wiedergabe hat der Nutzer 48 Stunden Zeit, den Film anzuschauen (beliebig oft). Die Wiedergabe kann mit Macs, iPads oder einem mit Apple TV verbundenen Fernseher erfolgen.