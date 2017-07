USB 3.2 vorgestellt: Datenübertragungsrate wird verdoppelt

26. Jul 2017 14:30 Uhr - Redaktion

Das Industriekonsortium USB Promoter Group hat die nächste Generation des Schnittstellenstandards USB angekündigt. USB 3.2 verdoppelt gegenüber USB 3.1 die maximale Datenübertragungsrate von zehn auf 20 Gbit pro Sekunde. Neue Kabel werden dafür nicht benötigt.

Die Weiterentwicklung von USB betrifft ausschließlich den schmalen, modernen Steckertyp C, auf den auch Apple seit dem Jahr 2015 setzt. Mit USB 3.2 wird das Potenzial von USB-C-Kabeln voll ausgeschöpft. USB-C wurde von Beginn an für den Multi-Lane-Betrieb konzipiert, bislang wurde aber nur eine der vier Leitungen für die Datenübertragung genutzt. Mit USB 3.2 sind es zwei, wodurch die Datenübertragungsrate auf 20 Gbit pro Sekunde steigt. Die beiden übrigen Leitungen bleiben für die sogenannten Alternate Modes, beispielsweise zur Durchleitung von Videosignalen, reserviert.









USB Typ C: Schmaler, beidseitig verwendbare Stecker, 100 Watt Ladestrom, künftig bis zu 20 Gbit/Sek.

Bestehende USB-C-Kabel, die bereits heute für zehn Gbit/Sekunde ausgelegt sind, werden auch 20 Gbit/Sekunde übertragen können. Computer und Peripheriegeräte müssen hingegen erst mit USB-3.2-kompatiblen Host-Chips ausgestattet werden. Diese befinden sich in der Entwicklung. Intel wird USB 3.2 mit einer der kommenden Prozessorarchitekturen native unterstützen. Vor dem Jahr 2019 dürfte sich in puncto USB 3.2 allerdings nichts tun.

Das 2016er und 2017er MacBook Pro sowie die aktuelle iMac-Generation unterstützen die zweite Generation von USB 3.1, die maximal zehn Gbit pro Sekunde erlaubt. Beim MacBook (2015, 2016, 2017) steht hingegen nur USB 3.1 der ersten Generation (fünf Gbit/Sekunde) zur Verfügung. In MacBook Pro und iMac gibt es kombinierte USB-C-/Thunderbolt-3-Ports (beide Schnittstellen teilen sich den gleichen Stecker), wobei Thunderbolt 3 bis zu 40 Gbit pro Sekunde ermöglicht. Der USB Promoter Group gehört auch Apple an: Der Mac- und iPhone-Hersteller ist im Entscheidungsgremium "Board of Directors" vertreten.