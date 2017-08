Apple stellt Update für Support-App zum Download bereit

31. Aug 2017 10:45 Uhr - Redaktion

Die Apple-Support-App (iOS-App-Store-Partnerlink) für iPhone, iPad und iPod touch ist in der Version 1.2 erschienen. Das Update wartet mit nicht näher beschriebenen Leistungsverbesserungen und Fehlerkorrekturen auf. Apple will mit der Ende 2016 eingeführten App die technische Unterstützung seiner Kunden verbessern.









Apple: Support-App für iPhone und iPad in neuer Version verfügbar.

Bild: Apple.





Die kostenlose Software liefert unter anderem Antworten auf Fragestellungen zu Apple-Produkten, ermöglicht Support-Anfragen bei Apple via Chat oder Telefon und zeigt Apple-Ladengeschäfte sowie autorisierte Apple-Service-Provider in der näheren Umgebung an. Die App listet außerdem alle Apple-Geräte, die mit dem eigenen Account verknüpft sind, auf. Darüber hinaus ist es möglich, Reperaturtermine sowohl in Apple-Ladengeschäften als auch bei autorisierten Apple-Service-Providern zu vereinbaren.

Die Apple-Support-App läuft ab iOS 9.0 und liegt auf Deutsch, Englisch, Französisch und weiteren Sprachen vor. Sie ist seit Jahresbeginn auch in Deutschland und der Schweiz verfügbar, in Österreich lässt sie sich seit Juni nutzen. In Wien entsteht derzeit das erste Apple-Ladengeschäft in Österreich. Es befindet sich in der Kärntner Straße und wird voraussichtlich noch vor Jahresende eröffnet.