Studie: AirPods dominieren Markt für drahtlose Ohrhörer

04. Sep 2017 17:45 Uhr - Redaktion

Mit den Ende 2016 eingeführten AirPods hat Apple offenbar einen Volltreffer gelandet. Einer neuen Studie zufolge kommen die drahtlosen, für Macs und iOS-Hardware optimierten Ohrhörer auf einen US-Marktanteil von etwa 85 Prozent. Demnach wurden seit Jahresbeginn in den USA knapp eine Million Bluetooth-Ohrhörer verkauft, mehr als 800.000 davon waren AirPods. Durch die enge Verzahnung mit der Sprachassistentin Siri seien die AirPods nicht einfach nur Ohrhörer, sondern in Wirklichkeit eine Erweiterung für das iPhone, so die Marktforscher über den Verkaufserfolg des Produkts.

Apple hat sich zum AirPods-Absatz bislang nicht geäußert. Allerdings sprach der Hersteller in den letzten Monaten mehrfach von einer sehr großen Nachfrage und betonte die hohe Kundenzufriedenheit. Die AirPods waren monatelang nur schwer zu bekommen. Seitdem Apple die Produktion erhöht hat, ist die Lieferzeit im Online-Shop des Unternehmens von sechs auf zwei bis drei Wochen gesunken.









Viele Händler haben das Produkt inzwischen vorrätig, zudem kommt Bewegung in die Preise. Beispielsweise werden die AirPods von Alternate (Partnerlink) für 159,90 Euro zuzüglich Versandkosten angeboten, bei Versand innerhalb von einem Tag. Apple verlangt für das Produkt 179 Euro. Durch Fortschritte bei der Bluetooth-basierten Audioübertragung und bei der Akkutechnik werden drahtlose Ohr- und Kopfhörer immer interessanter. Apple hat für die AirPods eigens den W1-Chip entwickelt.

Die AirPods aktivieren nach doppeltem Fingertipp den Sprachassistenten Siri und sind mit Mikrofonen, optischen Sensoren, Bewegungsbeschleunigungsmesser und Stimmbeschleunigungsmesser ausgestattet. Sie ermöglichen mit voller Akkuladung eine Musikwiedergabe von bis zu fünf Stunden. Die mitgelieferte Ladeschale enthält ebenfalls einen Akku und erlaubt - durch Nachladen des AirPod-Energiespeichers - eine Musikwiedergabe von maximal 24 Stunden (eine Ladezeit von 15 Minuten soll eine Wiedergabe von maximal drei Stunden ermöglichen).

Mit den für Herbst erwarteten Betriebssystemen iOS 11 und tvOS 11 optimiert Apple das Zusammenspiel mit den AirPods weiter.