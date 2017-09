Dateisystem APFS: Apple streicht Kompatibilität mit macOS Sierra

08. Sep 2017 10:00 Uhr - Redaktion

Wenige Wochen vor der Markteinführung von macOS High Sierra hat Apple eine bedeutende Änderung bezüglich des Dateisystems APFS bekannt gegeben: Die geplante Abwärtskompatibilität mit macOS Sierra wurde gestrichen. Dies geht aus einem von Apple aktualisierten Support-Dokument hervor. Demnach werden sich APFS-formatierte Laufwerke ausschließlich unter macOS High Sierra lesen und beschreiben lassen.

Ursprünglich sollte der Lese- und Schreibzugriff auf APFS-Volumes auch mit macOS Sierra möglich sein. In der älteren, auf Deutsch vorliegenden Version des Support-Dokuments heißt es dazu: "APFS-formatierte Geräte können von folgenden Geräten gelesen und beschrieben werden: Andere APFS-formatierte Geräte; HFS+-formatierte Geräte mit macOS 10.12.6 oder neuer."

Letzteren Passus hat Apple in dieser Woche in "HFS+-formatierte Geräte mit macOS High Sierra" geändert. Die mit den Betas von macOS High Sierra erzeugten APFS-Volumes lassen sich unter macOS Sierra mounten, mit der bald erscheinenden Finalversion des neuen Betriebssystems entfällt die APFS-Abwärtskompatibilität. Eine Begründung dafür nannte der Hersteller nicht. Denkbar ist, dass die zuletzt an APFS vorgenommenen Optimierungen und Fehlerkorrekturen eine Inkompatibilität mit der APFS-Unterstützung in macOS 10.12.6 (veröffentlicht Mitte Juli) verursacht haben.









Die Änderung hat in der Praxis konkrete Auswirkungen, wenn es um den Dateiaustausch zwischen Macs mittels USB-Sticks, Speicherkarten, SSDs oder Festplatten geht. Nutzer von macOS High Sierra müssen bei der Formatierung eines Laufwerks nun noch mehr darauf achten, das Dateisystem HFS+ zu verwenden, da Macs mit macOS Sierra oder älteren Betriebssystemen sonst nicht darauf zugreifen können.

Ob macOS Sierra zu einem späteren Zeitpunkt ein Update erhalten wird, das die APFS-Kompatibilität wieder herstellt, ist unklar. Aufgrund von Apples Betriebssystemstrategie gilt dies jedoch als eher unwahrscheinlich. Sobald der Hersteller ein neues Betriebssystem veröffentlicht hat, wird der Vorgänger normalerweise nur noch mit Sicherheitsupdates und wichtigen Bug-Fixes versorgt, erhält jedoch keine Verbesserungen mehr.

Wie berichtet, werden bei der Installation von macOS High Sierra SSD-basierte Bootvolumes automatisch von HFS+ auf APFS umgestellt, dies lässt sich vom Anwender nicht verhindern. Für Fusion-Drives und Festplatten gibt es hingegen noch keine APFS-Unterstützung, diese wird Apple zu einem späteren Zeitpunkt nachreichen.