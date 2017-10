Apple: 3D-Touch-App-Switcher in iOS 11.1 wieder verfügbar

10. Okt 2017 11:30 Uhr - Redaktion

Apple hat das im September abgegebene Versprechen, den aus iOS 11 entfernten 3D-Touch-App-Switcher wieder zugänglich zu machen, erfüllt. Mit der am gestrigen Montag veröffentlichten zweiten Betaversion von iOS 11.1 ist die Funktion zurückgekehrt.









Auf iPhone 6s (Plus) und iPhone 7 (Plus) kann unter iOS 10 bekanntlich via 3D-Touch (festes Drücken auf der linken Bildschirmseite, dann Ziehen nach rechts) der App-Switcher aufgerufen werden. Mit dem iOS 11 hat Apple diese Möglichkeit temporär entfernt, sehr zum Unmut vieler Nutzer. Nach Angaben von Apples Software-Entwicklungschef Craig Federighi war dies einem technischen Problem geschuldet.

Nun ist der 3D-Touch-App-Switcher wieder da und kann unter iOS 11 auch auf iPhone 8 (Plus) und dem für November erwarteten iPhone X genutzt werden. Die Finalversion von iOS 11.1 erscheint voraussichtlich Ende Oktober. Die Vorabfassung kann von Mitgliedern des Entwickler- und Betatestprogramms heruntergeladen werden.