DVB-T2 HD: Weitere Regionen werden ab November umgestellt, mehrere Optionen für Mac-Nutzer

23. Okt 2017 11:30 Uhr - Redaktion

In vielen Regionen Deutschlands hat Ende März der Regelbetrieb von DVB-T2 HD begonnen. Nun steht die zweite Ausbaustufe an: Ab dem 08. November werden weitere Standorte auf den neuen Standard für terrestrisches Digitalfernsehen umgestellt. Gleichzeitig wird dort der Vorgänger DVB-T abgeschaltet.

Zu den neu mit DVB-T2 HD versorgten Gegenden gehören unter anderem Cuxhaven, Dresden, Freiburg, Göttingen, Kassel, Koblenz, Wolfsburg und Würzburg. Allerdings werden in einigen dieser Gebiete vorerst nur öffentlich-rechtliche Sender via DVB-T2 HD zu empfangen sein. Weitere Regionen werden in den Jahren 2018 und 2019 auf DVB-T2 HD migriert.









Mac-kompatibler Receiver für DVB-T2 HD.

Bild: Freenet TV. Bild: Freenet TV.





DVB-T2 führt Unterstützung für HD-Auflösung ein und ermöglicht die Übertragung einer größeren Zahl an Programmen (rund 40 in den Ballungsräumen). Zum Empfang ist ein mit dem neuen Standard kompatibler Receiver erforderlich. Der Empfang öffentlich-rechtlicher Angebote ist kostenfrei. Sofern auch private Sender empfangen werden sollen, ist ein Abo erforderlich (5,75 Euro pro Monat).

Mit dem Mac kompatibel und sowohl für private als auch öffentlich-rechtliche Programme ausgelegt ist der Receiver von Freenet TV (Amazon-Partnerlink). Er kostet rund 40 Euro und wird mit einer Antenne geliefert. Für Privatsender wird dabei kein CI+-Modul benötigt. Die Stromversorgung erfolgt via USB. Die ab OS X Mavericks lauffähige Software hatte zu Beginn mit erheblichen Problemen zu kämpfen, wird aber nach Herstellerangaben laufend optimiert und aktualisiert.

Weitere Mac-kompatible Receiver sind unter anderem EyeTV T2 (rund 95 Euro), EyeTV T2 Lite (knapp 80 Euro) und TVButler (99,95 Euro; Amazon-Partnerlinks). Allerdings sind diese drei Produkte nur für öffentlich-rechtliche Sender ausgelegt, es gibt kein Platz für ein CI+-Modul für Privatsender. TVButler unterstützt neben DVB-T und DVB-T2 HD auch DVB-C und ist für das Streaming im Heimnetzwerk ausgelegt.