Apple veröffentlicht neue Mac-Treiber für HP-Hardware

26. Okt 2017 10:45 Uhr - Redaktion

Apple hat zur Wochenmitte neue Treiber für Drucker, Scanner und Multifunktionsgeräte von HP veröffentlicht. Die "HP Printer Drivers 5.1" setzen mindestens OS X Mavericks voraus, enthalten aktualisierte Treiber für viele Geräte und fügen Unterstützung für neue Modelle hinzu.









Neue Mac-Treiber für HP-Hardware erschienen.

Bild: Apple.com. Bild: Apple.com.





Das komplette Treiberpaket steht über den genannten Link zum Download bereit. In der Softwareaktualisierung taucht das Update nur dann auf, wenn ein Treiber für ein im System angemeldetes HP-Gerät aktualisiert wurde - in diesem Fall wird nur der spezifische Treiber heruntergeladen und nicht das komplette Paket. Für neu angeschlossene HP-Hardware kann ebenfalls per Softwareaktualisierung nach dem passenden Treiber gesucht werden.

Apple verteilt in regelmäßigen Abständen neue Treiber für Geräte zahlreicher Hersteller über die Aktualisierungsfunktion in macOS. Das Mac-Betriebssystem unterstützt Hunderte Drucker, Scanner und Multifunktionsgeräte von Brother, Canon, Epson, Fuji-Xerox, HP, Lexmark, Samsung und anderen Herstellern. Eine Übersicht ist auf dieser Web-Seite zu finden. Für AirPrint-kompatible Drucker sind keine Treiber erforderlich.