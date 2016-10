Adobe Acrobat unterstützt jetzt 64-Bit-Betrieb von Office 2016

11. Okt 2016 15:00 Uhr - sw

Adobe hat das Oktober-Update für die PDF-Software Acrobat Pro DC zum Download bereitgestellt. Die Acrobat-Plugins für Office 2016 unterstützen nun den 64-Bit-Betrieb von Microsofts Bürosoftware. Office 2016 liegt bekanntlich seit dem Sommer als 64-Bit-Version vor.

Das Werkzeug zum Vergleichen von zwei Versionen eines PDF-Dokuments hat der Hersteller überarbeitet. Es soll nun übersichtlicher sein und präzisere Ergebnisse liefern. Zu den weiteren Neuerungen des Oktober-Updates gehören Wiederholen und Zurücknehmen von Arbeitsschritten im Tags-Editor, beidseitiges Scannen, Stabilitätsoptimierungen, ein überarbeitetes Zertifikats-Werkzeug, Fehlerkorrekturen sowie Behebung von Sicherheitslücken. Auch der kostenlose Acrobat Reader DC hat das Update erhalten.









PDF-Software Acrobat DC: Oktober-Update jetzt verfügbar.

Bild: Adobe. Bild: Adobe.





Daneben sind Acrobat Pro 11.0.18 und Adobe Reader 11.0.18 erschienen. Auch diese Updates warten mit Bug-Fixes auf und beheben Sicherheitslücken. Weitere Details zu den Änderungen sind in den Release-Notes zu finden. Alle Updates können über die in den Anwendungen integrierte Aktualisierungsfunktion sowie via Web heruntergeladen werden.

Acrobat Pro DC und Acrobat Reader DC setzen OS X Mavericks oder neuer voraus. Acrobat Pro DC kostet 665,21 Euro als Vollversion und 284,41 Euro als Upgrade. Die Mietversion ist für 29,74 Euro pro Monat bzw. 17,84 Euro pro Monat bei Abschluss eines Jahres-Abonnements erhältlich.