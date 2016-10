Mac-App-Store: Hohe Rabatte auf Keynote-Grafikmaterialien und Photo Noir Movavi

11. Okt 2016 11:30 Uhr - sw

Im Mac-App-Store wird Infographics (Partnerlink) kurzzeitig für 1,99 statt 19,99 Euro angeboten. Es handelt sich dabei um eine Sammlung von Vorlagen, Diagrammen, Karten und anderen Materialien zur Verwendung mit Apples Präsentationsprogramm Keynote. Infographics benötigt mindestens OS X El Capitan und besteht aus über 2000 Grafiken. Ebenfalls vergünstigt ist die Bildbearbeitungssoftware Photo Noir Movavi.









Photo Noir Movavi konvertiert Bilder oder Bildbereiche ins Graustufenschema.

Bild: Movavi. Bild: Movavi.





Das ab OS X Snow Leopard lauffähige Programm ist vorübergehend für 1,99 statt 14,99 Euro erhältlich. Mit Photo Noir Movavi (Partnerlink) lassen sich komplette Fotos in Schwarzweiß- bzw. Graustufenbilder umwandeln - oder alternativ nur bestimmte Bereich eines Fotos. Die Software bietet viele Einstellungsoptionen und unterstützt gängige Bildformate.

"Eliminieren Sie störende Farben und legen Sie den Fokus auf Licht und Komposition. Wählen Sie eine Voreinstellung, die Ihrer Vorstellung am nächsten kommt – aus Graustufe und Dunkel bis hin zu Kontrast niedrig und Kontrast. Stellen Sie die Voreinstellung in Bezug auf Helligkeit, Sättigung, Farbton, Gamma, Belichtung, Schatten, Temperatur und andere Parameter genau ein. Heben Sie mit dem Tool Farbpinselauswahl Details durch manuelle Wiederherstellung der Farben in bestimmten Bildbereichen hervor. Passen Sie die Größe und den Weichheitsgrad der Pinselstriche mit den zugehörigen Schiebern an. Entfernen Sie Ihre Auswahl mit dem problemlos einstellbaren Tool Radierer", so der Hersteller über Photo Noir Movavi.