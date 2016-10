Apple setzt Produktpräsentation für 27. Oktober an – neue Macs im Anflug

20. Okt 2016 1:00 Uhr - Redaktion

Die Gerüchte haben sich bewahrheitet: Apple wird am Donnerstag, den 27. Oktober, eine Produktpräsentation durchführen. Sie findet in der Unternehmenszentrale in Cupertino statt und wird live ins Internet übertragen. Beginn des Events ist um 10:00 Uhr Ortszeit (19:00 Uhr MESZ). Unter Experten gilt es als sicher, dass Apple auf der Veranstaltung die nächste MacBook-Pro-Generation sowie weitere verbesserte Mac-Modelle vorstellen wird.

Die Produktpräsentation steht unter dem Motto "hello again". Im Vorfeld von Events macht das Unternehmen allerdings traditionell keine Angaben zu den geplanten Themen. Zur Wiedergabe des Streams wird laut Apple mindestens OS X Mountain Lion oder das iOS 7.0 benötigt. Der Livestream kann auf der aktuellen Apple-TV-Generation mit der Events-App (siehe tvOS-App-Store) wiedergegeben werden. Für die zweite und dritte Generation der Set-top-Box wird der Kanal "Apple Events" angeboten. Nach Angaben von Apple kann der Stream auch unter Windows 10 mit Microsofts Edge-Browser dargestellt werden.









Apple-Event am 27. Oktober: Ankündigung neuer Macs erwartet.

Bild: apple.com. Bild: apple.com.





Das neue MacBook Pro soll Gerüchten zufolge dünner als die aktuelle Baureihe sein und mit einer berührungsempfindlichen OLED-Funktionsleiste, dem Touch-ID-Fingerabdrucksensor (integriert im Einschaltknopf), vier kombinierten Thunderbolt-3-/USB-C-Schnittstellen und aktueller Intel-Prozessortechnik (Skylake- oder Kaby-Lake-Chips) ausgestattet sein. Die OLED-Leiste, vereinzelt Control Strip oder Touch Bar genannt, soll kontext- und programmabhängige Features einblenden und die klassischen F-Tasten ersetzen. Touch-ID ermöglicht den Login und Zahlungen via Apple Pay.

Als weitere Neuerungen sind Bildschirme mit breiterer Farbraumabdeckung, die Polaris-Grafikchips von AMD und schnelleres WLAN (802.11ac der zweiten Generation) im Gespräch. USB-A, HDMI, MagSafe und der Speicherkartenslot sollen hingegen gestrichen werden. Auch bei den Displayformaten (derzeit 13,3 und 15,4 Zoll) könnte sich etwas tun. Ob Skylake- oder die gerade erst vorgestellten Kaby-Lake-Prozessoren zum Einsatz kommen werden, dürfte maßgeblich von deren Verfügbarkeit beim Hersteller Intel abhängen.

Wie mehrfach berichtet, bedürfen neben dem MacBook Pro auch die Baureihen Mac Pro und Mac mini dringend einer Auffrischung. Zudem wird über Upgrades für MacBook Air und iMac spekuliert.