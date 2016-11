Update für Virtualisierungssoftware Parallels Desktop 12

11. Nov 2016 17:30 Uhr - sw

Der Softwarehersteller Parallels hat seiner Virtualisierungslösung Parallels Desktop 12 heute ein Update spendiert. Die Version 12.1 unterstützt unter macOS Sierra nun die systemweiten Tabs. Dadurch lassen sich mehrere Gastsysteme in einem Fenster darstellen, die Umschaltung erfolgt wie im Web-Browser via Tab-Reiter. Ebenfalls neu: in Windows-10-Gastsystemen kann mittels Touchpads in Office-2016-Anwendungen gemalt und gezeichnet werden.









Darüber hinaus wartet das Update mit Leistungs- und Stabilitätsoptimierungen und zahlreichen Fehlerkorrekturen auf. Nähere Informationen zu den Änderungen in Parallels Desktop 12.1 sind auf dieser Web-Seite zu finden. Das Update steht über die Aktualisierungsfunktion von Parallels Desktop 12 kostenlos zum Download bereit. Parallels Desktop 12 ist seit August erhältlich, läuft ab OS X Mavericks und kostet 79,99 Euro. Das Upgrade von Parallels Desktop 10 oder 11 schlägt mit 49,99 Euro zu Buche.

Parallels Desktop ermöglicht die gleichzeitige Nutzung von OS X und anderen Betriebssystemen wie Windows, Linux und Solaris. Eine Demoversion steht zum Download bereit. Zu den Neuerungen in Parallels Desktop 12 gehören verbesserte Performance, eine längere Akkulaufzeit auf Mobilmacs, Parallels Toolbox (20 Werkzeuge zur Vereinfachung alltäglicher Aufgaben), Unterstützung für die Xbox-App von Windows 10 (Streamen von Xbox-Spielen auf den Mac) und zusätzliche Managementfunktionen für Windows-Anwendungen.

Eine kostenlose Alternative ist VirtualBox.