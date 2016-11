Ticker: Rabatt auf "Alien: Isolation"; Dritter Apple-Laden in Paris

23. Nov 2016 18:00 Uhr - Redaktion

Rabatt auf "Alien: Isolation" - die vor einem Jahr veröffentlichte Mac-Version des Survival-Horror-Spiels wird kurzzeitig für 14,99 statt 49,99 Euro im Mac-App-Store angeboten (Partnerlink). Das Spiel basiert auf dem Kinofilm "Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt" aus dem Jahr 1979. Systemanforderungen beachten - "Alien: Isolation" erfordert einen leistungsstarken Grafikchip. +++ Dritter Apple-Laden in Paris - er befindet sich im Stadteil Saint-Germain und wird am 03. Dezember eröffnet. +++ Update für Yummy FTP Pro - die Version 1.11.12 des beliebten (S)FTP-Clients verbessert die Stabilität und die Kompatibilität mit Servern (Update auch via Mac-App-Store erhältlich).