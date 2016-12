Apple-Chef Tim Cook verspricht neue Desktop-Macs: "Niemand braucht sich Sorgen zu machen"

20. Dez 2016 13:00 Uhr - Redaktion

Auf dieses Signal haben viele Mac-User sehnlichst gewartet: Apple-Chef Tim Cook hat sich mit klaren Worten zur Mac-Desktop-Sparte bekannt und "großartige" neue Systeme versprochen. Desktops seien aufgrund ihrer herausragenden Performance, der großen Displays und Speicherkapazitäten sowie der vielfältigen Anschlüsse unverändert sehr wichtig für viele Personen, schrieb Cook in einer Mitteilung an Apple-Mitarbeiter.

In den Medien sei vereinzelt die Frage aufgekommen, ob Apple noch hinter den Desktop-Macs stehe, so Cook weiter. "Falls daran jemals in unseren Abteilungen gezweifelt wurde, so will ich es jetzt deutlich klarstellen: wir haben großartige Desktops in unserer Roadmap. Niemand braucht sich Sorgen zu machen".









Mac mini: kommt Anfang 2017 die überfällige Aktualisierung der beliebten Desktopreihe?

Foto: Apple. Foto: Apple.





Erst im November hatte Apple-Marketingchef Phil Schiller erklärt, dass man den Desktop-Macs weiterhin große Bedeutung zumesse. Nun machte sein Chef diesbezüglich ebenfalls eine klare Ansage – offenbar aufgrund der anhaltenden Diskussionen und Spekulationen in dieser Sache.

Der Hintergrund sind längst überfällige Upgrades der drei Mac-Desktop-Baureihen. Der iMac wurde zuletzt im Oktober 2015 aufgefrischt, beim Mac mini ist das letzte Upgrade knapp 800 Tage her, beim Mac Pro sind es sogar fast 1100 Tage, was in der IT-Branche gefühlt eine halbe Ewigkeit darstellt.

Wann mit verbesserten Modellen zu rechnen ist, dazu machte Cook keine Angaben. Aufgrund seinen Aussagen und der Tatsache, dass im Betriebssystemupdate macOS 10.12.2 Hinweise auf bislang ungenutzte AMD-Grafikkarten entdeckt wurden, gibt es jedoch nur eine logische Schlussfolgerung: lange kann es nicht mehr dauern, bis der Mac-Hersteller seinen Desktops endlich Upgrades spendiert und das Warten vieler User ein Ende hat.