Apple: Neue Betaversionen von macOS 10.12.3 und iOS 10.2.1 erschienen

20. Dez 2016 19:30 Uhr - Redaktion

Apple hat heute die beiden in der Entwicklung befindlichen Betriebssystemupdates macOS 10.12.3 und iOS 10.2.1 in jeweils einer zweiten Betaversion an die Entwickler verteilt. Der Build 16D17a von macOS 10.12.3 und der Build 14D15 von iOS 10.2.1 können von Mitgliedern des Entwicklerprogramms heruntergeladen werden.









macOS 10.2.3 erscheint im Januar oder Februar.

Bild: Apple. Bild: Apple.





macOS 10.12.3 und iOS 10.2.1 warten mit Detailverbesserungen, Leistungs- und Stabilitätsoptimierungen, Fehlerkorrekturen und Behebung von Sicherheitslücken auf. Das dritte große Update für macOS Sierra verbessert darüber hinaus die Kompatibilität mit Hard- und Software von Drittherstellern, außerdem werden weitere Optimierungen für die neue MacBook-Pro-Generation erwartet.

Die neuen Builds werden in Kürze auch Mitgliedern des Betatestprogramms zur Verfügung stehen. Die Fertigstellung von macOS 10.12.3 und iOS 10.2.1 wird für Januar oder Februar erwartet. Wie immer gilt: Betaversionen von Betriebssystemen sollten nicht auf Macs bzw. iOS-Geräten, die für die tägliche Arbeit benötigt werden, installiert werden, da Stabilitätsprobleme, Fehler oder Inkompatibilitäten mit genutzter Hard- und Software den Workflow mitunter stark einschränken können.