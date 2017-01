Fehlende VP9-Unterstützung: Probleme mit Safari und hochauflösenden YouTube-Videos

13. Jan 2017 14:00 Uhr - sw

Google hat vor kurzem damit begonnen, hochauflösende Videos auf der Plattform YouTube standardmäßig auf Basis des Codecs VP9 auszuliefern. VP9 ist Googles quelloffene Alternative zum lizenzpflichtigen H.265-Codec. Browser wie Chrome und Firefox unterstützen VP9 bereits seit mehreren Jahren. Eine Ausnahme ist Safari – Apples Web-Browser kann keine VP9-Videos abspielen.

Ab dem 06. Dezember 2016 bei YouTube hochgeladene und direkt auf dem Portal abgerufene 4K-Videos werden in Firefox und Chrome auf Basis von VP9 abgespielt. Werden diese Filme mit Safari abgerufen, erfolgt die Auslieferung mit dem älteren H.264-Codec, allerdings bietet Google hier maximal eine Auflösung von 1440p an.









Merkwürdig: werden neuere 4K-Videos von YouTube in eine Web-Seite eingebunden, steht die 4K-Option für H.264 zur Verfügung – jedoch nicht bei direktem Abruf über youtube.com. Ein Beispiel dafür ist das in diesem Artikel eingebettete Drohnenvideo vom Apple Campus 2. Es lässt sich in der eingebetteten Version in Safari mit 4K-Auflösung via H.264 abspielen, direkt auf YouTube werden für Apples Browser lediglich maximal 1440p angeboten. Eine Begründung für diese Vorgehensweise hat Google bis heute nicht genannt.

Ob Apple den VP9-Codec in einer künftigen Safari-Version unterstützen wird, ist nicht bekannt. Vielleicht wird sich in einigen Monaten diesbezüglich etwas tun: für die Apple-Entwicklerkonferenz WWDC 2017 wird die Ankündigung von Safari 11 erwartet. Wer häufig auf YouTube unterwegs ist und hochauflösende Filme aufruft, fährt momentan mit Firefox oder Chrome besser.