Mac-App-Store: Hohe Rabatte auf Action-Rollenspielserie Trine

02. Feb 2017 15:00 Uhr - Redaktion

Frozenbyte bietet alle drei Teile der beliebten Spielereihe Trine kurzzeitig mit hohen Rabatten im Mac-App-Store an. Bei Trine 1-3 handelt es sich um Actionspiele mit Rollenspielelementen, die auch in deutscher Sprache vorliegen. Trine 1 (Partnerlink) ist für 1,99 statt 9,99 Euro erhältlich, während Trine 2 (Partnerlink) für 2,99 statt 14,99 Euro angeboten wird.

Trine 1 und Trine 2 setzen mindestens einen Core-2-Duo-Prozessor, zwei GB Arbeitsspeicher, einen Grafikchip mit 256 MB VRAM (GeForce 320M, HD Graphics 3000, Radeon HD 2400 XT oder besser) und OS X Snow Leopard voraus.









Der Preis von Trine 3 (Partnerlink) wurde vorübergehend von 21,99 auf 5,99 Euro reduziert. Im Mac-App-Store ist in den Rezensionen zu Trine 3 von Absturzproblemen die Rede. MacGadget hat diesbezüglich bei Frozenbyte nachgefragt. Demnach stürzt das Spiel zu Beginn ab, wenn die Systemanforderungen nicht erfüllt werden. "Trine 3: The Artifacts of Power" läuft nach Herstellerangaben auf allen Macs, die ab Ende 2013 produziert wurden (OS X Mavericks oder neuer). Für flüssiges Gameplay wird ein leistungsstarker Grafikchip empfohlen.

Aus der Spielbeschreibung zu Trine: "Trine ist ein fantastisches Action-Spiel, in dem Sie Objekte erschaffen können, um mit diesen schwierige Puzzles zu lösen und Feinde zu bedrohen. In einer Welt voller genialer Schlösser und merkwürdiger Maschinen verwenden die drei Helden einen mysteriösen Apparat namens Trine mit der Aufgabe, das Königreich vor dem Bösen zu retten...

Das Spiel basiert auf komplett interaktiven Physics und die verschiedenen Fähigkeiten jeder Figur tragen dazu bei, eine Armee an Untoten zu besiegen und gefährliche Vorrichtungen auszuschalten. Wählen Sie jederzeit selbst aus mit welcher Figur Sie die nächsten Puzzles und Herausforderungen angehen möchten. Der Zauberer kann Objekte herbeizaubern, um Puzzles leichter lösen zu können und neue Wege über Hindernisse zu schaffen. Die Diebin verwendet Ihre Gewandheit und einmalige Genauigkeit dazu, die Monster zu überraschen und der Ritter verursacht Chaos und Zerstörung, wo auch immer er hingeht."