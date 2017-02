EyeTV T2 Lite ermöglicht Empfang von terrestrischem HD-Fernsehen mit dem Mac

06. Feb 2017 16:00 Uhr - sw

In wenigen Wochen erfolgt in vielen Regionen Deutschlands die Umstellung auf DVB-T2 HD. Gleichzeitig wird dort der Vorläuferstandard DVB-T abgeschaltet. DVB-T2 führt Unterstützung für HD-Auflösung ein und ermöglicht die Übertragung einer größeren Zahl an Programmen (rund 40 in den Ballungsräumen). Zum Empfang des hochauflösenden terrestrischen Fernsehens ist ein mit dem neuen Standard kompatibler Receiver erforderlich.

Der Hersteller Geniatech, der Anfang 2016 die TV-Sparte von Elgato übernommen hat, hat vor kurzem mit EyeTV T2 Lite einen weiteren DVB-T2-HD-Empfänger für den Mac auf den Markt gebracht. Er kostet 79,95 Euro, hat die Form eines übergroßen USB-Sticks und verfügt über einen Koaxial-Stecker, an den entweder die mitgelieferte Antenne (mit Magnetfuß und abnehmbarem Saugnapf), eine andere externe Antenne oder eine Dachantenne angeschlossen werden kann.









EyeTV T2 Lite ermöglicht den Empfang von DVB-T2 HD.

Bild: Geniatech. Bild: Geniatech.





Mit EyeTV T2 Lite lassen sich jedoch nur unverschlüsselte Programme, d. h. das Angebot der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, darstellen. Der Empfang von privaten Sendern via DVB-T2 HD ist bekanntlich kostenpflichtig (69 Euro pro Jahr) und erfordert einen Receiver mit einem Steckplatz für ein CI+ Modul.

EyeTV T2 Lite setzt mindestens OS X Mavericks voraus und wird mit der Software EyeTV Lite zur Wiedergabe und Aufzeichnung des Fernsehprogramms geliefert. Ein USB-Verlängerungskabel gehört ebenso zum Lieferumfang. Wer die leistungsstärkere Software EyeTV 3.x besitzt, kann diese ebenfalls mit EyeTV T2 Lite nutzen.